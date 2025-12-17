Usa | Trump ' blocco totale petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela'
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'intenzione di imporre un blocco totale e completo su tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. Questa misura rappresenta un'ulteriore escalation nelle tensioni diplomatiche e nelle strategie di pressione economica nei confronti del paese sudamericano.
Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che ordinerà un blocco "totale e completo" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. In un post su Truth Social, ha affermato che il governo del leader venezuelano Nicolás Maduro è stato designato come organizzazione terroristica straniera e lo ha accusato di furto di beni statunitensi, nonché di "terrorismo, traffico di droga e tratta di esseri umani". "Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande Armata mai radunata nella storia del Sud America", ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
