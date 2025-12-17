Usa | Trump ' blocco totale petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela'

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'intenzione di imporre un blocco totale e completo su tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. Questa misura rappresenta un'ulteriore escalation nelle tensioni diplomatiche e nelle strategie di pressione economica nei confronti del paese sudamericano.

usa trump blocco totale petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal venezuela

© Iltempo.it - Usa: Trump, 'blocco totale petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela'

Washington, 17 dic. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che ordinerà un blocco "totale e completo" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. In un post su Truth Social, ha affermato che il governo del leader venezuelano Nicolás Maduro è stato designato come organizzazione terroristica straniera e lo ha accusato di furto di beni statunitensi, nonché di "terrorismo, traffico di droga e tratta di esseri umani". "Il Venezuela è completamente circondato dalla più grande Armata mai radunata nella storia del Sud America", ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Usa: Trump, blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela

Leggi anche: Trump: “Blocco totale di tutte le petroliere sanzionate in Venezuela. Siete circondati dalla più grande flotta navale mai assemblata”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trump Begins Venezuela War Declares Total Blockade on Sanctioned Oil Vessels, Maduro Reacts

Video Trump Begins Venezuela War Declares Total Blockade on Sanctioned Oil Vessels, Maduro Reacts

usa trump blocco totaleUSA, Trump: “Blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela” - In un post su Truth Donald Trump ha annunciato di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela “. msn.com

usa trump blocco totaleUsa: Trump, 'blocco totale petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che ordinerà un blocco "totale e completo" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Ven ... lanuovasardegna.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.