Perché i cleptomani sono soprattutto donne Lo psichiatra | quel legame con la bulimia nervosa

Le ragioni che spingono alcune donne a compiere furti compulsivi sono ancora oggetto di studio. Secondo lo psichiatra Claudio Mencacci, presidente della Sinpf, i cleptomani rappresentano meno dell’1% della popolazione, ma si osserva un legame significativo con disturbi come la bulimia nervosa. Questa connessione suggerisce possibili fattori psicologici condivisi, che meritano approfondimenti per una migliore comprensione e intervento terapeutico.

Roma, 3 dicembre 2025 – Claudio Mencacci, presidente Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia): quanti sono i cleptomani? “Le percentuali vere di diagnosi sono molto basse, sotto l’1%. Naturalmente, questi episodi vanno distinti da chi delinque. Tendenzialmente, il furto non avviene quasi mai né per necessità né per desiderio. Il passaggio è importante”. Qual è la leva che muove i cleptomani . "Queste persone hanno abbastanza denaro con sé per pagare qualunque cosa. Ma una volta che hanno lasciato la scena del furto senza essere fermati, possono anche buttare via quello che hanno appena rubato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

