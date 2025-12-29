Sci alpino settimana di riposo per gli uomini | niente gare fino al 7 gennaio prossimi appuntamenti a Campiglio e Adelboden

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile sospende le gare fino al 7 gennaio, con gli ultimi appuntamenti a Livigno. Gli atleti avranno così una settimana di pausa prima di riprendere le competizioni a Campiglio e Adelboden. Questo intervallo permette agli sciatori di recuperare forma e prepararsi al meglio per le prossime sfide della stagione 2025-2026.

Salutata Livigno, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si prende un periodo di meritato riposo. In concomitanza con l'arrivo dell'anno nuovo, infatti, il Circo Bianco si regala una vacanza nel clou della stagione e, di conseguenza, gli atleti potranno ricaricare le pile nei prossimi giorni. Il prossimo appuntamento, infatti, arriverà solamente il 7 gennaio con il tradizionale slalom di Madonna di Campiglio. Sulla splendida pista 3-Tre, gli specialisti dei pali stretti ci regaleranno il consueto spettacolo sotto la luce dei riflettori con la gara in notturna. La prima manche scatterà alle ore 18.

