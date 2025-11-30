Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Canada uomini a Beaver Creek | orari programma tv
Mentre sta per andare ufficialmente in archivio il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che vedranno ancora il Circo Bianco impegnato nella trasferta nordamericana. La seconda settimana di gara vedrà il compagno maschile trasferirsi a Beaver Creek per 3 gare (dovevano essere 4, ma la carenza di neve ha portato alla cancellazione di una discesa), mentre il comparto femminile si sposterà in Canada per due giganti sulle nevi di Tremblant. Quale sarà il programma del Circo Bianco al maschile? Le due prove della discesa sono fissate per le giornate di martedì 2 e mercoledì 3 dicembre (alle ore 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giro di boa da qui a Natale: le prossime quattro gare suscitano pessimismo sugli spalti #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
#Kalulu: “Fiducioso per le prossime gare. Quando abbiamo il vantaggio su una squadra dovremmo ‘ammazzare’ di più l’avversario e non sempre ci riesce: in Serie A non puoi permetterti certi errori che ti puniscono. Fallo su #Vlahovic? Per me era rigore: Dus Vai su X
Quando le prossime gare di sci alpino? Donne in Canada, uomini a Beaver Creek: orari, programma, tv - Mentre sta per andare ufficialmente in archivio il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2025- oasport.it scrive
Quando le prossime gare di sci alpino? Gare infrasettimanali a Copper Mountain! Orari, tv, programma, streaming - 2026 si prepara per la prima grande trasferta della stagione. Da oasport.it
Coppa del mondo di sci alpino, le gare dal 27 al 30 novembre 2025: orari, diretta TV - Programma gare sci alpino 27–30 novembre 2025: Super- Riporta discoveryalps.it