Perché gli Australian Open 2026 non si vedranno in tv? Le soluzioni streaming e la nuova legge sulle partite in chiaro

Gli Australian Open 2026 si terranno a Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Per questa edizione, alcune partite non saranno trasmesse in TV tradizionale a causa di nuove normative e delle scelte di distribuzione. Tuttavia, sarà possibile seguire gli incontri tramite piattaforme di streaming, in conformità con la recente legge sulle trasmissioni in chiaro. Di seguito, una panoramica delle opzioni disponibili per gli appassionati.

Gli Australian Open 2026 si giocheranno sul cemento di Melbourne da domenica 18 gennaio a domenica 1° febbraio. La nuova stagione tennistica entra subito nel vivo con il primo Slam, a cui Jannik Sinner si presenterà da numero 2 del mondo per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il fuoriclasse altoatesino incrocerà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking ATP, nella finale più attesa da tutti gli appassionati? In attesa del sorteggio in programma giovedì 15 gennaio e di vedere come si evolverà la competizione, scopriamo tutti i dettagli su come vedere gli Australian Open 2026 e perché non verranno trasmessi in tv.

Gli Australian Open 2026 non si vedranno in tv! Le due soluzioni per lo streaming - C'è una situazione del tutto particolare pronta a verificarsi in tema di copertura televisiva degli Australian Open. oasport.it

Calendario Australian Open 2026: Date, diretta TV e streaming - La prima prova dello Slam si gioca dal 18 Gennaio al 1° Febbraio: calendario Australian Open 2026 | Date, diretta TV e streaming ... sportnotizie24.com

