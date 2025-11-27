Le finali di tennis degli italiani si vedranno gratis in chiaro | cosa prevede la nuova legge e perché l’obbligo non scatta subito

Con gran ritardo, ma alla fine la nuova legge è arrivata. Le semifinali e le finali di tennis con italiani in campo saranno visibili in chiaro. Ovviamente quelle dei tornei rilevanti: Masters 1000, Atp Finals (fin qui venivano trasmesse in Rai solo per altri accordi), Slam e anche la United Cup, che si aggiungono a Coppa Davis, Billie Jean King Cup e Internazionali d’Italia, già previsti dall’ultima legge che risaliva al 2012. Sono serviti quattro slam e tanti altri tornei vinti da Sinner per convincere tutti che il tennis è ormai diventato uno sport popolare anche tra chi – fino a qualche anno fa – non lo seguiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le finali di tennis degli italiani si vedranno gratis in chiaro: cosa prevede la nuova legge e perché l’obbligo non scatta subito

