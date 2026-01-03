Paolo Campolo il Comune vuole consegnargli il San Giorgio d' oro

Il Comune di Reggio Calabria ha annunciato l'intenzione di conferire a Paolo Campolo il riconoscimento San Giorgio d'oro. La proposta, già diffusa sui social e in città, riflette l'apprezzamento per il contributo di Campolo alla comunità locale. La cerimonia di consegna è prevista nelle prossime settimane, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dall'amministrazione comunale.

Un invito che in queste ore si sta diffondendo in città e sui social, raccolto da ReggioToday, è stato già accolto dal Comune di Reggio Calabria, che vuole consegnare il San Giorgio d'oro a Paolo Campolo. Un doveroso riconoscimento al coraggioso analista finanziario di origini reggine che ha.

