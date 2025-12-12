Don Francesco Cristofaro incontra Papa Leone XIV Paolo Marraffa | Vorrei consegnargli il libro dedicato a nonna Maria ispiratrice del Movimento Apostolico

Don Francesco Cristofaro, sacerdote della diocesi di Catanzaro, ha avuto un incontro significativo con Papa Leone XIV. Durante l'evento, Paolo Marraffa ha espresso il desiderio di consegnare al Papa un libro dedicato a nonna Maria, ispiratrice del Movimento Apostolico, sottolineando l'importanza di questo gesto.

Un incontro carico di significato quello tra don Francesco Cristofaro, sacerdote della diocesi di Catanzaro, e Papa Leone XIV. Nei giorni scorsi il sacerdote ha avuto la possibilità di salutare personalmente il Santo Padre, consegnandogli il volume recentemente pubblicato con San Paolo Edizioni. Un momento definito da lui stesso “di profonda grazia”, vissuto con emozione e riconoscenza. La notizia del colloquio ha suscitato una risonanza particolare anche in Paolo Marraffa, nipote di nonna Maria – figura riconosciuta da molti come ispiratrice del Movimento Apostolico – che ha voluto condividere il proprio sentimento e un desiderio rimasto nel cuore. Laprimapagina.it

