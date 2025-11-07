Bene confiscato alla mafia il Comune restituisce ai cittadini di San Giorgio un nuovo spazio verde
Lunedì 10 novembre, alle ore 10.30, in via Telegrafo Vecchio a San Giorgio, l’assessore ai Beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo, insieme all’esperto del sindaco Michele Cristaldi, consegnerà ai cittadini un’area a verde e uno spazio giochi realizzati dall’Amministrazione comunale grazie a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
