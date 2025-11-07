Bene confiscato alla mafia il Comune restituisce ai cittadini di San Giorgio un nuovo spazio verde

Cataniatoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 10 novembre, alle ore 10.30, in via Telegrafo Vecchio a San Giorgio, l’assessore ai Beni confiscati alla mafia Viviana Lombardo, insieme all’esperto del sindaco Michele Cristaldi, consegnerà ai cittadini un’area a verde e uno spazio giochi realizzati dall’Amministrazione comunale grazie a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vista su Palermo, credit ImagoeconomicaVista sulla città di Palermo Un bene confiscato alla mafia nel... - Adesso, dopo un lungo iter autorizzativo, è arrivato il via libera definitivo per la realizzazione di un polo ... Come scrive msn.com

bene confiscato mafia comuneFestival dei beni confiscati, così a Milano i luoghi sottratti alla mafia tornano a vivere - Previsti anche tour guidati alla scoperta dei progetti sociali nati all’interno dei beni confiscati per dar loro una seconda v ... Si legge su milanotoday.it

bene confiscato mafia comuneBeni confiscati: serata di dibattiti e confronti - Una serata di confronto e di proposte concrete quella andata in scena durante l’incontro "SosteneTela", dedicato alla gestione ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bene Confiscato Mafia Comune