il treno riparte la mamma scende ma la figlia di 10 anni resta a bordo

Grosseto, 24 dicembre 2025 - Momenti di paura per una donna che, in viaggio per le vacanze di Natale, ha visto il treno ripartire con la propria figlia piccola ancora a bordo. I carabinieri di Grosseto sono intervenuti il 23 dicembre sera, dopo la segnalazione della sala operativa della Polfer di Firenze. La richiesta di aiuto era giunta alla centrale operativa dell'Arma dopo che la donna aveva contattato il 112 spiegando di trovarsi alla stazione di Civitavecchia. La donna ha spiegato di aver preso un treno partito da Roma e diretto a Sestri Levante insieme alle due figlie, una di circa dieci anni e una più piccola, ancora in fasce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

