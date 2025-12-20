Lodi attimi di paura in stazione | il treno parte con la mamma a bordo la figlia di 2 anni resta sulla banchina
La Polfer ha immediatamente preso in custodia la bimba e contattato la mamma. Poi il ricongiungimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
