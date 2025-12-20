Ronago anziani trovati morti in casa | indagini su possibile omicidio-suicidio

A Ronago, frazione di Uggiate nel Comasco, sono state trovate morte due persone anziane, marito e moglie, entrambe ultrasettantenni. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze del fatto, valutando anche la possibilità di un episodio di omicidio-suicidio. Le indagini sono in corso per determinare le cause e eventuali responsabilità.

Due anziani ultrasettantenni, marito e moglie, sono stati trovati morti questa sera in casa a Ronago, frazione di Uggiate, nel Comasco. Tra le ipotesi per cui indagano i carabinieri, c’è quella dell’omicidio-suicidio. A scoprire i due cadaveri è stata la figlia, che era passata a trovarli come di consueto. L’uomo è stato trovato con profonde ferite da taglio alle braccia, mentre è ancora incerta la causa del decesso della donna, che era malata. Dopo un primo esame medico-legale, sul corpo di quest’ultima non sono state riscontrate ferite per cui sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia per capire quale sia stata la causa della morte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

