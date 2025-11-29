Trovati morti in casa indagini in corso | ipotesi femminicidio-suicidio

Perugiatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma nella mattinata di sabato 29 novembre a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve: un uomo di 59 anni e una donna di 58 anni sono stati trovati morti in una casa. Sul posto i carabinieri. Indagini in corsoIpotesi femminicidio-suicidioTra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

