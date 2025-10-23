Juventus retroscena dallo spogliatoio | confronto importante dopo la sconfitta contro il Real Madrid Ecco cosa è successo e cosa si son detti

Juventusnews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus, retroscena: confronto nello spogliatoio dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Ecco cosa è successo. Una sconfitta che fa male, ma che lascia in eredità una scintilla di speranza. La Juventus torna dal Santiago Bernabéu con zero punti, battuta 1-0 dal Real Madrid, ma con la consapevolezza di aver ritrovato l’orgoglio e lo spirito giusto. Come analizzato dall’inviato di Sky Sport, Paolo Aghemo, la prestazione offerta contro i campioni di Spagna è il punto da cui ripartire. “Juve più leggera, con più coraggio”. « Una Juventus che è tornata più leggera a livello di pensieri, con meno ansia, con più coraggio ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus retroscena dallo spogliatoio confronto importante dopo la sconfitta contro il real madrid ecco cosa 232 successo e cosa si son detti

© Juventusnews24.com - Juventus, retroscena dallo spogliatoio: confronto importante dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Ecco cosa è successo e cosa si son detti

Altre letture consigliate

juventus retroscena spogliatoio confrontoAghemo: “Juventus tornata più leggera da Madrid. I giocatori nello spogliatoio si sono detti…” - Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, ha parlato della presta della Juventus contro il Real Madrid. Da tuttojuve.com

juventus retroscena spogliatoio confrontoConfronto acceso fra Allegri e Leao dopo Juve-Milan, la ricostruzione - Nervi tesi fra i due in spogliatoio, a rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. Riporta milanlive.it

Pastore a Cronache di Spogliatoio: "Sicuri che la Juventus sia più forte del Como?" - Giuseppe Pastore ha confrontato Juventus e Como dopo la sconfitta dei bianconeri: "Il centrocampo è inferiore". Lo riporta ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Retroscena Spogliatoio Confronto