Juventus retroscena dallo spogliatoio | confronto importante dopo la sconfitta contro il Real Madrid Ecco cosa è successo e cosa si son detti

Juventus, retroscena: confronto nello spogliatoio dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Ecco cosa è successo. Una sconfitta che fa male, ma che lascia in eredità una scintilla di speranza. La Juventus torna dal Santiago Bernabéu con zero punti, battuta 1-0 dal Real Madrid, ma con la consapevolezza di aver ritrovato l’orgoglio e lo spirito giusto. Come analizzato dall’inviato di Sky Sport, Paolo Aghemo, la prestazione offerta contro i campioni di Spagna è il punto da cui ripartire. “Juve più leggera, con più coraggio”. « Una Juventus che è tornata più leggera a livello di pensieri, con meno ansia, con più coraggio ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, retroscena dallo spogliatoio: confronto importante dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Ecco cosa è successo e cosa si son detti

