Nuovo attacco alla stampa | rubati sei computer a Repubblica Napoli

Nella giornata di recente, la redazione di Repubblica Napoli è stata vittima di un furto che ha portato via sei computer portatili dagli uffici. L’episodio ha suscitato la condanna delle autorità locali, con il prefetto Michele di Bari che ha sottolineato l’importanza di tutelare il diritto all’informazione e la professionalità giornalistica. Questo incidente evidenzia le sfide di sicurezza affrontate dalle testate giornalistiche nel loro lavoro quotidiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto In relazione al furto subìto dalla redazione napoletana del quotidiano Repubblica, perpetrato nei giorni scorsi, durante il quale ignoti hanno rubato sei computer portatili dagli uffici della testata, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso "ferma condanna per l'accaduto, sottolineando che episodi di questo tipo colpiscono non solo un'attività professionale, ma anche il diritto all'informazione". Il prefetto ha assicurato che "i carabinieri stanno svolgendo ogni utile accertamento per individuare i responsabili e, nell'area interessata, saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo e vigilanza.

