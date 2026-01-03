Furto nella redazione napoletana del quotidiano la Repubblica a Chiaia | rubati i computer

Nella redazione napoletana di La Repubblica, situata a Chiaia, sono stati rubati sei laptop. L’episodio ha suscitato attenzione tra le autorità locali, che hanno annunciato un rafforzamento delle misure di controllo e vigilanza. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire la sicurezza degli spazi di lavoro e il rispetto delle norme. Continueremo a seguire gli sviluppi dell’indagine e le eventuali misure adottate.

Sottratti sei laptop dalla redazione napoletana di Repubblica alla Riviera di Chiaia. Il prefetto: "Saranno ulteriormente intensificati i servizi di controllo e vigilanza". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Novara, furto al Mossotti: decine di computer rubati nella notte Leggi anche: Carmen Consoli dipinge la Meloni come un pupazzetto “incazzatissimo”, la redazione di FdI: “Che triste declino” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Furto e danneggiamento centro giovanile Asterix - - Quotidiano di Informazioni Online; Gigi D'Alessio furioso per la brutta fake news: Vi ringrazio per la solidarietà, ma non è successo niente. I dettagli; Messaggi di solidarietà a Gigi D'Alessio, ma il furto in casa è una fake news: Qualcuno si è divertito...; Messaggi di solidarietà a Gigi D'Alessio, ma il furto in casa è una fake news: 'Qualcuno si è divertito...'. Furto nella redazione napoletana del quotidiano “la Repubblica” a Chiaia: rubati i computer - Ladri in azione nella redazione napoletana del quotidiano "la Repubblica", alla Riviera di Chiaia. fanpage.it

Nel Napoletano gli sportelli Atm nel mirino dei ladri - dove alcuni sconosciuti hanno fatto esplodere l'Atm di una banca in via Ferrovia ed è stata portata via ... ansa.it

Per correttezza . Non abbiamo subito nessun furto in Prosciutteria. Nessun ladro è entrato in Prosciutteria. Abbiamo solo comunicato che era sparito un bancale di Pata Negra. Stop. Invitiamo la redazione di YouTG.net a correggere l'articolo per una corretta inf - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.