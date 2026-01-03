Furto nella redazione napoletana di la Repubblica | rubati sei computer

Nella redazione napoletana di “la Repubblica” in via Riviera di Chiaia, si è verificato un furto che ha portato alla sottrazione di sei computer. I responsabili non sono ancora stati identificati. L’episodio rappresenta un grave episodio di sicurezza negli uffici del quotidiano.

Colpo negli uffici di Chiaia. Nei giorni scorsi ladri non ancora identificati sono entrati in azione nella redazione napoletana del quotidiano la Repubblica, situata alla Riviera di Chiaia. Dal blitz sono stati sottratti sei computer portatili, strumenti di lavoro essenziali per l'attività giornalistica. La solidarietà del Prefetto di Napoli. A rendere noto l'episodio è stato il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che ha espresso piena solidarietà alla redazione colpita dal furto. In una nota ufficiale, il rappresentante del Governo ha manifestato ferma condanna per l'accaduto, sottolineando come simili episodi non ledano soltanto un'attività professionale, ma incidano anche sul diritto dei cittadini a essere informati.

