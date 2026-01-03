Notte Bianca 2026 a Cava arrivano i The Kolors

La Notte Bianca 2026 a Cava de’ Tirreni si svolgerà lunedì 5 gennaio, con l’attesa esibizione dei The Kolors. L’evento, tradizionale appuntamento di inizio anno, unisce musica e shopping nel contesto dei saldi invernali. Un’occasione per vivere la città in modo diverso, tra intrattenimento e opportunità di acquisto, in un’atmosfera di festa e convivialità.

La Notte Bianca più attesa della Campania sarà al ritmo delle hit dei THE KOLORS: lunedì 5 gennaio, per il tradizionale appuntamento a Cava de' Tirreni all'insegna del connubio tra musica e shopping nel primo giorno dei saldi invernali. A partire dalle ore 22 il palcoscenico a cielo aperto in.

