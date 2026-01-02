Nel 2026 stravince il nastro rosa. Adama è la prima nata dell’Umbria. Poi arrivano Enea, Bianca e Nour.

Nel 2026, il primo nato dell’Umbria è una bambina di nome Adama, simbolo di un nuovo inizio. Seguono Enea, Bianca e Nour, che arricchiscono la regione con le loro nascite. Questi primi arrivati del nuovo anno rappresentano un momento di speranza e continuità, segnando l’inizio di un percorso che si apre con le loro vite.

Il traguardo dei primi nati del 2026 è decisamente col nastro rosa. È dunque una bimba che si chiama Adama la prima bebè che ha visto la luce col nuovo anno. E’ nata all’ ospedale di Foligno alle 3.47 e gode di ottima salute per la gioia di mamma Amie e papà Mousa, che hanno brinbdato con tutto lo staff sanitario. Anche a Perugia il 2026 si tinge di rosa. La prima nata al Santa Maria della Misericordia gode di ottima salute. Per lei è stato scelto il nome Bianca. Pesa 2,870 chilogrammi ed è venuta al mondo alle 10.50 del primo gennaio con parto cesareo assistito dalle ginecologhe Elena Laurenti e Maria Cristina Spataru insieme alla specializzanda Chiara Alunni, l’anestesista Francesco Oliva e l’ostetrica Alessia Natalicchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

