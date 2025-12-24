Raffica di furti nella notte | città sotto assedio in poche ore
Furti, tensioni e interventi a ripetizione hanno scandito una notte ad alta pressione a Bolzano. In poche ore la città è stata teatro di diversi episodi di microcriminalità, culminati con l’arresto di un ladro seriale colto in flagrante e con una serie di denunce che delineano un quadro. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Raffica di furti nella notte: città sotto assedio in poche ore
Leggi anche: Salento, raffica di furti: la città sotto assedio. I commercianti chiedono aiuto al prefetto
Furti a raffica a Stornara, sindaco: “Siamo in ginocchio, serve intervento immediato” - Sei garage svaligiati in una notte a Stornara, piccolo paese di Foggia senza banche e uffici postali, in grave emergenza. blitzquotidiano.it
Furti a raffica nelle auto in sosta a Salerno, arrestata la ladra seriale che colpiva solo di notte - Una giovane italiana è stata arrestata a Salerno per furto aggravato e ricettazione dopo essere stata sorpresa tra auto in sosta. virgilio.it
Salento, raffica di furti: la città sotto assedio. I commercianti chiedono aiuto al prefetto - Altri due tentativi di furto, per fortuna non andati a segno, ma con il solito danno alla struttura, nella notte tra giovedì e venerdì. quotidianodipuglia.it
RAFFICA DI FURTI NELLE CASE, I LADRI SCARTANO I REGALI DI NATALE Non si ferma la lunga scia di furti nelle abitazioni. Ieri sera a Creazzo i banditi hanno messo a soqquadro tre case. I ladri hanno scartato i regali di Natale. - Tutti gli approfondiment - facebook.com facebook
Raffica di furti in casa nel Viterbese, Prefetto convoca Comitato. Tra gli episodi recenti anche due anziani sequestrati in casa dai ladri #ANSA x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.