Non mi lascerò intimorire ma Stato e Regione non ci lascino soli | parla Pendolino dopo l’incendio del suo trattore

Giuseppe Pendolino, imprenditore e sindaco di Aragona, si confronta con l’incendio del suo trattore nell’azienda agricola di famiglia. Pur esprimendo amarezza e preoccupazione, sottolinea la volontà di non lasciarsi intimidire e invita Stato e Regione a sostenere le imprese agricole in momenti difficili. La sua posizione evidenzia l’importanza di un impegno collettivo per tutelare il settore e garantire continuità alle attività agricole.

Dopo l’incendio del trattore nell’azienda agricola di cui è socio, Giuseppe Pendolino, imprenditore, sindaco di Aragona e presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, nonostante l’amarezza e la preoccupazione per la propria famiglia, ribadisce la volontà di proseguire con determinazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

