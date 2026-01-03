Non mi lascerò intimorire ma Stato e Regione non ci lascino soli | parla Pendolino dopo l’incendio del suo trattore
Giuseppe Pendolino, imprenditore e sindaco di Aragona, si confronta con l’incendio del suo trattore nell’azienda agricola di famiglia. Pur esprimendo amarezza e preoccupazione, sottolinea la volontà di non lasciarsi intimidire e invita Stato e Regione a sostenere le imprese agricole in momenti difficili. La sua posizione evidenzia l’importanza di un impegno collettivo per tutelare il settore e garantire continuità alle attività agricole.
Dopo l’incendio del trattore nell’azienda agricola di cui è socio, Giuseppe Pendolino, imprenditore, sindaco di Aragona e presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, nonostante l’amarezza e la preoccupazione per la propria famiglia, ribadisce la volontà di proseguire con determinazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: AEW: Chris Jericho parla del suo futuro… ma lo fa a modo suo
Leggi anche: “L’ultima volta che ho fatto l’amore è stato a metà agosto. Se sono stata con le donne? Sì, mi sono trovata bene ma mi piace il manzo”: parla Belen Rodriguez
Gaetachannel.it. . PRENDETEVI DUE MINUTI: 9 ANNI, E UN TALENTO STRAORDINARIO! CHRISTOPHER VI LASCERÀ A BOCCA APERTA! CHRISTOPHER INCANTA IL TOUR MUSIC FEST 2025! Si è conclusa sabato 22 novembre a San Marino la diciass - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.