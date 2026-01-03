Non mi lascerò intimorire ma Stato e Regione non ci lascino soli | parla Pendolino dopo l’incendio del suo trattore

Giuseppe Pendolino, imprenditore e sindaco di Aragona, si confronta con l’incendio del suo trattore nell’azienda agricola di famiglia. Pur esprimendo amarezza e preoccupazione, sottolinea la volontà di non lasciarsi intimidire e invita Stato e Regione a sostenere le imprese agricole in momenti difficili. La sua posizione evidenzia l’importanza di un impegno collettivo per tutelare il settore e garantire continuità alle attività agricole.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.