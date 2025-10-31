AEW | Chris Jericho parla del suo futuro… ma lo fa a modo suo
Il futuro di Chris Jericho in AEW è stato oggetto di forti speculazioni da quando è scomparso dagli schermi televisivi nell’aprile 2025. Le voci spaziano da un possibile burnout creativo fino all’ipotesi clamorosa di un ritorno in WWE. Ora, Jericho stesso ha offerto un indizio su dove si trovi davvero le sua lealtà e lo ha fatto in un contesto piuttosto inaspettato: durante una comparsa a NHL on TNT. Il 30 ottobre, Jericho ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui, tra una chiacchierata e l’altra sul paragone tra le rivalità dell’hockey e quelle del wrestling, ha accennato sia alla WWE che all’ AEW. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
