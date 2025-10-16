Carpi sforna i suoi primi laureati cinque neo dottori nel polo Unimore
Giovedì 16 ottobre si sono svolte le prime lauree magistrali in Sustainable Industrial Engineering presso il Polo Tecnologico Universitario di Carpi, la struttura finanziata e realizzata dalla Fondazione CR Carpi per ospitare corsi universitari e attività di ricerca avanzata dell’Università di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
