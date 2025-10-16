Carpi sforna i suoi primi laureati cinque neo dottori nel polo Unimore

Modenatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 16 ottobre si sono svolte le prime lauree magistrali in Sustainable Industrial Engineering presso il Polo Tecnologico Universitario di Carpi, la struttura finanziata e realizzata dalla Fondazione CR Carpi per ospitare corsi universitari e attività di ricerca avanzata dell’Università di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

carpi sforna suoi primiCarpi-Ascoli, una partita mai banale - I precedenti in casa: due successi biancorossi, uno dei marchigiani ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carpi Sforna Suoi Primi