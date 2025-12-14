Il Mattino | Napoli tra mercato e Supercoppa | Mainoo resta il sogno Lucca e Lukaku i nodi
Il Napoli si prepara alle sfide di Riad, tra l’entusiasmo per la Supercoppa e le questioni di mercato. Mainoo resta il sogno per il centrocampo, mentre Lucca e Lukaku rappresentano i principali nodi da sciogliere. La squadra lavora per consolidare il proprio roster in vista delle importanti competizioni a venire.
"> NAPOLI – Udine è ormai alle spalle, Riad si avvicina rapidamente. Ma da domani, per il Napoli, inizia soprattutto il tempo delle decisioni di mercato. La finestra invernale è pronta ad aprirsi e l’obiettivo è chiaro: consegnare ad Antonio Conte forze fresche, soprattutto in quella zona di campo che sta facendo la differenza. Un percorso che prende forma, come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino di Napoli. I contatti con il Manchester United per Mainoo sono proseguiti anche nelle ultime ore. Il centrocampista inglese continua a tenere aperta la porta al Napoli, ma la trattativa resta complessa. Napolipiu.com
