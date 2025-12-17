Napoli Lucca verso l’addio | il ritorno di Lukaku cambia gli equilibri

Romelu Lukaku torna a disposizione del Napoli dopo oltre tre mesi di infortunio muscolare. Il suo rientro, in vista della Supercoppa in Arabia Saudita, potrebbe influenzare gli equilibri della squadra e il suo percorso stagionale. La presenza del centravanti belga rappresenta un'importante novità per il tecnico Antonio Conte e per la rosa partenopea.

© Como1907news.com - Napoli, Lucca verso l'addio: il ritorno di Lukaku cambia gli equilibri Il ritorno di Romelu Lukaku non è soltanto una buona notizia sportiva per il Napoli. Dopo oltre tre mesi di stop per l'infortunio muscolare accusato in estate, il centravanti belga è tornato tra i convocati di Antonio Conte per la Supercoppa in Arabia Saudita. Un rientro atteso, che però sta producendo effetti immediati anche sulle gerarchie offensive. Tra questi, il più evidente riguarda Lorenzo Lucca, il cui futuro in azzurro appare sempre più incerto. Romelu Lukaku Il rientro di Lukaku e il cambio di scenario. Durante l'assenza del belga, il Napoli aveva scelto di tutelarsi intervenendo sul mercato.

