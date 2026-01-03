Napoli derubata la redazione di Repubblica | nella notte di Capodanno portati via 5 computer

Nella notte di Capodanno, la redazione di Repubblica a Napoli è stata vittima di un furto, con cinque computer sottratti. Le forze dell'ordine stanno analizzando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private presenti nella zona, per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. La redazione si impegna a collaborare con le autorità per fare chiarezza sull’incidente.

