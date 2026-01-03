napoli aggrediti padre e fratello di fabio pisacane

Nella notte di Napoli, il padre e il fratello di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, sono stati vittime di un'aggressione tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, vicino all’attività commerciale di famiglia. L'episodio si inserisce in un contesto di tensione nella zona, senza ancora dettagli sulle cause o le conseguenze. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Notte di violenza a Napoli. Il padre e il fratello di Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, sono stati aggrediti tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, nei pressi dell’attività commerciale di famiglia. Il padre, 68 anni, è stato picchiato senza riportare lesioni gravi. Più serie le conseguenze per il fratello, 28 anni, colpito da due proiettili alla gamba destra: è stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3 di notte, subito dopo la chiusura del locale di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, tre persone a volto scoperto avrebbero bloccato il 28enne; uno di loro avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Fabio Pisacane, 'aggredito solo mio fratello, non mio padre'.

