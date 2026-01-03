Aggressione nella notte a Napoli | feriti il padre e il fratello di Fabio Pisacane

Nella notte tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo a Napoli, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto il padre e il fratello di Fabio Pisacane, riportando ferite di varia entità. L’evento ha generato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulle cause e sui responsabili. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione crescente nell’area, richiedendo attenzione e approfondimenti.

"> Momenti di paura nella notte tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo. Il padre e il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono rimasti vittime di una violenta aggressione avvenuta intorno alle 4 del mattino nel centro cittadino. Il padre, 68 anni, è stato picchiato, mentre il fratello, 28 anni, è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco a una gamba. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale dei Pellegrini. Le loro condizioni non destano preoccupazione: i medici hanno escluso il pericolo di vita. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Aggressione nella notte a Napoli: feriti il padre e il fratello di Fabio Pisacane Leggi anche: Napoli, fratello dell’allenatore Pisacane del Cagliari ferito a colpi di pistola, picchiato il padre Leggi anche: Aggressione nella notte, tre italiani feriti in Cisgiordania: blitz dei coloni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Maxi rissa di Capodanno in strada: molti i giovani coinvolti|VIDEO; Napoli, 18enne accoltellato: quattro fermi e una denuncia, tutti minorenni; Aggressione choc a Roma: ferito in strada da tre uomini con mannaia e mazza da golf, è grave; Botti di Capodanno, a Napoli e provincia aumentano i feriti: da 36 del 2025 a 57 del 2026. Napoli, sparatoria in centro nella notte: due persone finiscono in ospedale - Spari nel cuore della notte ai Quartieri Spagnoli, dove due persone sono rimaste ferite dopo aver subito un'aggressione da parte di tre persone, una ... msn.com

Napoli, reagisce alla rapina del cellulare: 24enne accoltellato alla gamba - A Napoli, un 24enne accoltellato alla gamba dopo una rapina. cronachedellacampania.it

Botti e petardi a Capodanno: un morto a Roma, a Napoli 24enne curato e dimesso torna a sparare e si ferisce - 770 gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutta Italia Al primo dell’anno è già tempo di bilanci: bilancio per la notte di festeggiamenti, cenoni, conce ... msn.com

“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa il mondo intero che nella notte di oggi, 3 gennaio, il popolo venezuelano è stato oggetto della più criminale aggressione militare da parte del governo degli Stati Uniti d’America. Di fronte a questo attacco vile e - facebook.com facebook

Aggressione nella notte a Pietrasanta, 2 feriti di cui uno in codice rosso. Probabilmente con un'arma da taglio, indaga la polizia #ANSA x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.