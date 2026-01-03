Blitz in un seminterrato | trovate centinaia di dosi di droga
I carabinieri di Poggioreale hanno scoperto in un seminterrato 376 dosi di droga, prontamente sequestrate. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e ha portato alla scoperta di un deposito illegale di sostanze stupefacenti. La scoperta evidenzia l’importanza dei controlli sul territorio per prevenire il traffico illecito e tutelare la sicurezza pubblica.
I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno scoperto in un seminterrato 376 dosi di stupefacenti, pronte per essere smerciate. Erano custodite in un borsello, in una palazzina di via Claudio Miccoli. All'interno, in particolare, 71 stecchette di hashish, 65 bustine di marijuana, 94 di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Blitz nella "Colombia napoletana": trovate centinaia di piante di cannabis e le armi dei narcos
Leggi anche: Beccato con decine di dosi di droga: "Le ho trovate in strada". Arrestato insospettabile
Gli agenti hanno accertato dei lavori abusivi con l'intento di realizzare dei box all'interno di un grande vano condominiale situato al pian seminterrato dello stabile. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.