Blitz in un seminterrato | trovate centinaia di dosi di droga

I carabinieri di Poggioreale hanno scoperto in un seminterrato 376 dosi di droga, prontamente sequestrate. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità e ha portato alla scoperta di un deposito illegale di sostanze stupefacenti. La scoperta evidenzia l’importanza dei controlli sul territorio per prevenire il traffico illecito e tutelare la sicurezza pubblica.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.