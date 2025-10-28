Arrestato giovane pusher | in tasca 17 dosi di hashish pronte per lo spaccio

Genovatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di San Teodoro e Scali hanno arrestato un ragazzo di 20 anni, di origini dominicane, per detenzione di sostanza stupefacente.È successo in calata Falcone e Borsellino, in zona Porto Antico, dove i militari, durante un controllo, hanno visto il giovane mentre si aggirava con fare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Arrestato giovane pusher: in tasca 17 dosi di hashish pronte per lo spaccio - È successo in calata Falcone e Borsellino, in zona Porto Antico, dove i militari, durante un controllo, hanno visto il giovane mentre si aggirava con fare sospetto lungo la via. Si legge su genovatoday.it

arrestato giovane pusher tascaArrestato un pusher minorenne, scovato con diversi grammi di crack e marijuana - I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne, sulla base degli indizi raccolti da ... Secondo 98zero.com

arrestato giovane pusher tascaCatania, quartiere “Pigno”: arrestato pusher minorenne - In tale ottica, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un minorenne, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per ... Scrive catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Arrestato Giovane Pusher Tasca