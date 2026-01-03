Mps assemblea sullo statuto Ipotesi Unicredit per le quote Delfin

Il 4 febbraio, si terrà l’assemblea di Mps per approvare le modifiche statutarie. Tra le ipotesi avanzate, si discute anche di una possibile acquisizione da parte di Unicredit e delle quote detenute da Delfin. L’evento rappresenta un momento importante per il futuro della banca e delle sue strutture di governance.

di Marco Principini MILANO Appuntamento al 4 febbraio con l'assemblea di Mps che dovrà modificare lo statuto della banca. Piatto forte dell'assise, l'introduzione della lista del cda che dovrebbe portare, in occasione del rinnovo degli organi sociali ad aprile, al varo di una lista condivisa con i principali azionisti del Monte. Convocata dal presidente del cda Nicola Maione, l'assise è chiamata ad approvare una serie di modifiche allo statuto propedeutiche quindi al rinnovo del board. Tra i punti all'ordine del giorno anche la facoltà del cda uscente di presentare una propria lista di candidati per il rinnovo dell'organo; la rieleggibilità degli amministratori e conseguente abrogazione dell'articolo che prevede la non applicabilità all'amministratore delegato del limite massimo di mandati.

