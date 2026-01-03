Mondiale di freccette 2026 la finale Littler - van Veen orario e dove vederla in TV Chi vince incassa un montepremi da capogiro

Il Mondiale di freccette 2026 giunge alla sua fase conclusiva con la finale Littler contro van Veen. Dopo oltre tre settimane di gare, i due campioni si sfidano per il titolo e un montepremi significativo. Di seguito, orario e modalità per seguire l’evento in TV, in un torneo che ha visto la partecipazione di 128 giocatori sin dall’inizio.

Londra, 3 gennaio 2026 – Erano 128 i giocatori al via dal Round 1, scattato lo scorso 11 dicembre. Questa sera, dopo oltre tre settimane di sfide, si disputerà la finale della trentatreesima edizione del Campionato Mondiale di freccette, organizzato dalla PDC (Professional Darts Corporation). Si può parlare a tutti gli effetti di una nuova era: quella tra Luke Littler e Gian van Veen è la finale con l’età media più bassa nella storia del torneo. Littler, attuale numero uno del ranking mondiale, ha appena 18 anni ma è già alla sua terza finale iridata, traguardo straordinario per una carriera che ha bruciato ogni tappa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

