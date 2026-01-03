Milan-Roma del campionato Primavera 1 in diretta | tra pochi minuti si comincia | LIVE NEWS

Tra pochi minuti prende il via Milan-Roma, match valido per la 18ª giornata del campionato Primavera 1 2025-26. L’incontro si disputa allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale su questa partita, che mette di fronte due squadre impegnate nella fase centrale della stagione. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi del match.

Allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza si disputa Milan-Roma, 18^ giornata del campionato Primavera 1 2025-26: segui il nostro LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

