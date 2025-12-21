Napoli-Milan 0-0 del campionato Primavera in diretta | comincia la partita! | LIVE NEWS
Alle ore 15:00, allo 'Stadio Giuseppe Piccolo' si giocherà la 17^ giornata del campionato Primavera, Napoli-Milan. Segui con noi il LIVE. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Napoli-Milan del campionato Primavera in diretta | LIVE NEWS
Leggi anche: Primavera, Milan-Parma 0-0 in diretta: comincia la sfida! | LIVE NEWS
Napoli - Milan (2-0) Supercoppa italiana 2025; Napoli-Milan 2-0, cronaca e tabellino: Neres-Hojlund, Conte va in finale; SCONFITTA IN SUPERCOPPA, IN FINALE VA IL NAPOLI; Neres e Hojlund trascinano il Napoli in finale: Milan battuto 2-0.
Primavera, Napoli-Milan (0-0): si comincia tra pochi minuti! - Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida: NAPOLI: Spinelli; Cimmarruta, Gambardella, Garofalo, Smeraldi, Camelio, Caucci, Lo Scalzo, Gorica, ... milannews.it
Napoli-Milan 2-0, cronaca e tabellino: Neres-Hojlund, Conte va in finale - Il Napoli ha vinto due volte la Supercoppa italiana, in entrambi i casi contro la Juventus: il 22 dicembre 2014 a Doha con la lotteria dei calci di rigore (dopo il 2- sport.sky.it
Napoli-Milan 2-0: i partenopei si prendono la finale - Milan di Giovedì 18 dicembre 2025: un gol per parte, di Neres e Hojlund, regalano alla squadra di Conte la finale. calciomagazine.net
NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26
Insulti a Oriali durante Napoli-Milan: 10mila euro di multa per Allegri x.com
"Non finisce così" La rabbia di Lele Oriali era incontenibile nello spogliatoio a Riad dopo la fine di Napoli-Milan: è stato il team manager azzurro a insistere col club di De Laurentiis perché fosse diffuso il durissimo comunicato contro Massimiliano Allegri - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.