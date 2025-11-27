Una cupola per la difesa europea Cos’è l’ambizioso Michelangelo Dome di Leonardo
Leonardo punta sempre più in alto, e stavolta lo fa rivolgendosi a tutto il panorama europeo. In un presentazione tenutasi oggi a Roma, l’azienda di piazza Monte Grappa ha tolto il velo a “Michelangelo – The Security Dome”, un sistema che ambisce a diventare la nuova infrastruttura di riferimento per la difesa multidominio europea. La piattaforma è, essenzialmente, un grande sistema di protezione integrata che mette insieme tutte le tecnologie di difesa di Leonardo — sensori, radar, sistemi cyber, intelligenza artificiale, strutture di comando e controllo ed effettori — per creare, appunto, una “cupola” deputata a sorvegliare e proteggere un’area molto ampia. 🔗 Leggi su Formiche.net
Approfondisci con queste news
L'ordinanza firmata dal Ministero della Difesa di Tel Aviv darà nuovo slancio alla produzione del sistema di difesa 'Cupola di Ferro', grazie all'importante pacchetto di aiuti americani. Questi 8.7 miliardi di dollari, approvati dal Congresso USA, accel... Vai su X
Leonardo svela oggi “Michelangelo Dome”, il nuovo sistema di difesa aerea avanzata basato su intelligenza artificiale Un progetto simile all’Iron Dome israeliano, pensato per connettere e integrare piattaforme e sistemi esistenti in ottica NATO, per raff - facebook.com Vai su Facebook
Una cupola per la difesa europea. Cos’è l’ambizioso Michelangelo Dome di Leonardo - In un presentazione tenutasi oggi a Roma, l’azienda di piazza Monte Grappa ha tolto il velo a “Michelangel ... Scrive formiche.net
Una cupola invisibile in difesa di porti e navi - Ma le nuove esigenze di sicurezza possono essere l’occasione per un passo avanti nello sviluppo tecnologico dei trasporti. Da repubblica.it