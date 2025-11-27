Una cupola per la difesa europea Cos’è l’ambizioso Michelangelo Dome di Leonardo

Leonardo punta sempre più in alto, e stavolta lo fa rivolgendosi a tutto il panorama europeo. In un presentazione tenutasi oggi a Roma, l’azienda di piazza Monte Grappa ha tolto il velo a “Michelangelo – The Security Dome”, un sistema che ambisce a diventare la nuova infrastruttura di riferimento per la difesa multidominio europea. La piattaforma è, essenzialmente, un grande sistema di protezione integrata che mette insieme tutte le tecnologie di difesa di Leonardo — sensori, radar, sistemi cyber, intelligenza artificiale, strutture di comando e controllo ed effettori — per creare, appunto, una “cupola” deputata a sorvegliare e proteggere un’area molto ampia. 🔗 Leggi su Formiche.net

