Messa di Lorefice nella chiesa dello Zen nel giorno dell' Epifania | Segno di vicinanza al parroco dopo le intimidazioni

L'arcivescovo Corrado Lorefice ha celebrato una messa nella chiesa San Filippo Neri dello Zen nel giorno dell'Epifania, come segno di vicinanza al parroco dopo recenti intimidazioni. L'evento sottolinea l'importanza della comunità e della solidarietà in un momento delicato, rafforzando il legame tra fede e coesione locale.

Una messa nel giorno dell'Epifania sarà celebrata dall'arcivescovo Corrado Lorefice nella chiesa San Filippo Neri. È un segnale di vicinanza al parroco, dopo gli atti intimidatori degli ultimi giorni contro la parrocchia, un modo per "rinnovare l’abbraccio e la vicinanza dell’intera comunità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Messa di Lorefice nella chiesa dello Zen nel giorno dell'Epifania: "Segno di vicinanza al parroco dopo le intimidazioni" Leggi anche: Fanno sesso in pieno giorno nella chiesa di Carmagnola: sorpresi dal parroco con le telecamere Leggi anche: Messa di Natale a Sollicciano, l’arcivescovo Gambelli nel carcere di Firenze: “Un segno di vicinanza” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'omelia di Natale dell'arcivescovo Lorefice: Grato per gli abbracci che curano il dolore e generano pace; Lorefice: Colpire una chiesa è gesto esecrabile ma parla di un disagio; Spari allo Zen, Lorefice: Nuovo indegno attacco, alziamo la voce. Spari alla chiesa, Cracolici: “Sarò allo Zen al fianco di padre Giannalia” - PALERMO – “Martedì 6 gennaio sarò con l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, alla parrocchia San Filippo Neri del quartiere Zen. livesicilia.it

Spari allo Zen, Lorefice: “Nuovo indegno attacco, alziamo la voce” - PALERMO – “Di fronte a questo nuovo indegno attacco, che colpisce e danneggia addirittura l’aula nella quale si celebra la liturgia, alziamo la voce con forza nei confronti di chi crede di intimidire” ... livesicilia.it

Nuova intimidazione parrocchia Zen: Lorefice (Palermo), “ostentare queste forme di violenza e di aggressione è segno di debolezza” - "Se è vero che colpire una chiesa è un gesto esecrabile perché ferisce un’intera comunità - agensir.it

La Santa Messa di Natale in Cattedrale dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Dal crack alla violenza che bagna di sangue la città, dalle morti in mare alla guerra in Palestina. 'A Palermo esploda la cultura della pace' Alessandra Costanza - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.