Fanno sesso in pieno giorno nella chiesa di Carmagnola | sorpresi dal parroco con le telecamere

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carmagnola, in provincia di Torino, due giovani sono stati sorpresi dal parroco mentre consumavano un rapporto sessuale nella chiesa di Salsasio. Don Iosif Patrascan ha sporto denuncia ai carabinieri. Dopo vari atti vandalici, la parrocchia chiede più controlli e terrà una liturgia riparatoria il 7 novembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

