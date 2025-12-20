Mercato Juventus il talento bianconero pronto a salutare a gennaio | la ricerca della continuità come motivazione Di chi si tratta

Mercato Juventus, Adzic pronto a partire a gennaio. Il gioiello montenegrino cerca continuità lontano da Torino sotto la regia di Comolli. Il talento non si discute, ma il campo lo ha visto troppo poco per poter sbocciare definitivamente. In casa Juventus, con l’apertura della finestra di mercato invernale ormai alle porte, la dirigenza sta valutando le strategie migliori per valorizzare i diamanti grezzi della rosa. Il nome cerchiato in rosso sulla lista dei partenti è quello di Vasilije Adzic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il centrocampista offensivo montenegrino potrebbe lasciare Torino già nel mese di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

