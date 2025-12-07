Mercato Juventus i numeri dell’obiettivo bianconero sono da capogiro | occhi puntati sul talento protagonista del suo club Di chi si tratta

Mercato Juventus, 7 partecipazioni a rete (3 gol, 4 assist) su 11 totali. Il brasiliano è coinvolto nel 65% dei gol del club. Numeri record in Serie A. La prima vittoria stagionale del Verona in Serie A (3-1 sull’ Atalanta di Palladino) ha un protagonista: Giovane. L’attaccante brasiliano sta avendo un impatto notevole sulla squadra scaligera e ha stabilito un record che lo rende unico nel panorama dei cinque maggiori campionati. Giovane ha trovato la sua terza rete in campionato, realizzando un gol nella terza gara casalinga consecutiva. Al termine del match contro l’ Atalanta è stato premiato come Panini Player of the Match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, i numeri dell’obiettivo bianconero sono da capogiro: occhi puntati sul talento, protagonista del suo club. Di chi si tratta

Scopri altri approfondimenti

Allenatore e mercato: tutti gli errori dell'Inter. Napoli e Juventus: doppio show

Adzic si rivela, il retroscena di mercato: no a 4 club in estate. Per la Juventus è un futuro top

Inter, fiducia a Chivu nonostante la sconfitta con la Juventus: le ultime indiscrezioni di mercato

Dalla Next Gen al Sassuolo: e ora è uomo mercato L'ex difensore della Juventus sta stupendo tutti in maglia neroverde e ha attirato l'attenzione di diversi club, secondo Alfredo Pedullà ? La Juve detiene il 50% della futura rivendita del cartellino di Tarik M - facebook.com Vai su Facebook

#Miretti, ci sono sirene di mercato ma per la #Juventus ora è un fattore Vai su X

Mercato Juve, numeri shock dal 2021: la posizione per trading balance. Solo le spese sono da top - Il CIES ha stilato la classifica mondiale dei club più 'smart', ovvero quelli che dal gennaio del 2021 hanno concluso i trasferimenti migliori: i risultati e la posizione del club bianconero ... Segnala msn.com

Pagina 7 | Mercato Juve, numeri shock dal 2021: la posizione per trading balance. Solo le spese sono da top - Il CIES ha stilato la classifica mondiale dei club più 'smart', ovvero quelli che dal gennaio del 2021 hanno concluso i trasferimenti migliori: i risultati e la posizione del club bianconero ... Da tuttosport.com

juve, i grandi flop del mercato - Covid al cambio al comando alla luce delle inchieste sulle plusvalenze, fino ai tentativi di rilanciarsi con rose più ... Secondo gazzetta.it