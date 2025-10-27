Inter News 24 Calciomercato Inter: la difesa nerazzurra è piuttosto fragile e necessita di rinforzi. Il motivo ed i possibili acquisti. Dopo aver subito solo due gol nelle sette partite precedenti alla trasferta di Napoli, l’ Inter ha evidenziato fragilità difensive al Maradona, dove la squadra nerazzurra ha ceduto sotto la pressione della squadra di Antonio Conte. Nel secondo tempo, la difesa non è riuscita a contenere gli attacchi avversari, riportando alla luce vecchi problemi che avevano caratterizzato la stagione precedente. Un aspetto che, secondo molti esperti, necessita di un intervento urgente per evitare altri cedimenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, il prossimo acquisto sarà un difensore centrale. I profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra