Calciomercato Inter il prossimo acquisto sarà un difensore centrale I profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra
Inter News 24 Calciomercato Inter: la difesa nerazzurra è piuttosto fragile e necessita di rinforzi. Il motivo ed i possibili acquisti. Dopo aver subito solo due gol nelle sette partite precedenti alla trasferta di Napoli, l’ Inter ha evidenziato fragilità difensive al Maradona, dove la squadra nerazzurra ha ceduto sotto la pressione della squadra di Antonio Conte. Nel secondo tempo, la difesa non è riuscita a contenere gli attacchi avversari, riportando alla luce vecchi problemi che avevano caratterizzato la stagione precedente. Un aspetto che, secondo molti esperti, necessita di un intervento urgente per evitare altri cedimenti. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
#calciomercato #Kim, contatti concreti con l'entourage: sfida di mercato tra Milan e Inter #milan #SempreMilan - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma - Sfida Inter-Psg per Koné: la Roma lo valuta almeno 55 milioni di euro #ASRoma #Kone #calciomercato #Inter #Psg https://vocegiallorossa.it/calciomercato/calciomercato-roma-sfida-inter-psg-per-kone-la-roma-lo-valuta-almeno-55-mil - X Vai su X
Calciomercato Inter, pronto un grande investimento in difesa. Quel talento può diventare nerazzurro - Calciomercato Inter: occhi puntati su Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma Nel recente scenario del Calciomercato Inter, il club nerazzurro ha iniziato a monitorare con grande attenzione Jan Z ... Segnala calcionews24.com
Lukaku al Chelsea, accordo di massima con l'Inter sulla base di 115 milioni - Il Chelsea potrebbe chiudere nelle prossime ore l'acquisto di Romelu Lukaku dall'Inter: ai milanesi 115 milioni cash senza contropartite. Si legge su goal.com
Calciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Riporta calcionews24.com