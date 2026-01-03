Mercato Inter | scelto il difensore centrale ma deve liberarsi un posto

L'Inter ha individuato il nuovo difensore centrale da inserire nella rosa, ma per completare l'operazione necessita di liberare un posto in reparto. La società sta valutando le soluzioni più opportune per ottimizzare la rosa e garantire un inserimento efficace del nuovo giocatore. La gestione delle cessioni rappresenta un passaggio fondamentale per finalizzare il mercato e rafforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Mercato Inter: la società ha scelto il difensore centrale, ma per far sì che arrivi a Milano deve liberarsi un posto. Vediamo la situazione. Il calciomercato della Beneamata sta vivendo ore di frenetica attività, con un intreccio di nomi che potrebbe ridisegnare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d'Italia. Al centro delle manovre c'è il possibile ritorno di Joao Cancelo, il talentuoso laterale portoghese dai piedi fatati, la cui trattativa con l'Al-Hilal sta innescando un complesso effetto domino che coinvolge la difesa e il centrocampo dei meneghini.

Mercato, con l’addio di uno tra De Vrij e Acerbi l’Inter ha già scelto chi prendere in difesa - Per la possibile entrata di Joao Cancelo, si sta parlando di un eventuale addio di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij ... msn.com

L'Inter cerca un difensore: ecco il primo nome sulla lista di Chivu - Quote Muharemovic Inter: il difensore obiettivo per il mercato dei nerazzurri in caso di addio di De Vrij. gazzetta.it

Chivu tra Inter-Bologna e mercato: "Frecciatine Polemiche inutili. Cancelo Parlo di Luis Henrique. In 5 in lotta per lo Scudetto, per Frattesi e De Vrij dipende da loro" x.com

Calciomercato.it. . L'Inter vuole chiudere in tempi brevi l'affare Joao Cancelo: è il rinforzo giusto Via Lorenzo Polimanti - facebook.com facebook

