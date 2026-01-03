Maya Hawke reference 2026 di chiome cool senza sforzo

Maya Hawke si conferma come riferimento nel 2026 per chiome eleganti e naturali. Figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, ha saputo distinguersi per il suo stile autentico e senza artifici. La sua chioma rappresenta un esempio di naturalezza e raffinatezza, incarnando una bellezza semplice e senza sforzo. Un’icona di stile che, oltre alle origini, si distingue per la personalità e il fascino genuino.

Che sia une nepo baby (figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke) ormai lo abbiamo dimenticato: perché Maya Hawke brilla da tempo di luce propria e incanta con la sua coolness intrinseca che, chiaramente, comincia dalla chioma. L'attrice e modella appare sempre sul pezzo tra tagli e acconciature eye-catching che ce la fanno eleggere hair queen assoluta per questo 2026 appena cominciato.

