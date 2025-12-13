Ethan Hawke confessa | Ho dei rimpianti per l’infanzia di mia figlia Maya

Ethan Hawke condivide i suoi sentimenti riguardo alla crescita di sua figlia Maya, star di Stranger Things. L’attore, noto per film come Boyhood e L’attimo fuggente, ha aperto il suo cuore parlando dei rimpianti e delle insicurezze legate al suo ruolo di genitore e all’adolescenza della figlia.

La star di Boyhood e L'attimo fuggente si è aperto sulle sue insicurezze legate alla crescita della star della serie Netflix Stranger Things. Ethan Hawke ha partecipato al celebre format di Variety, Actors on Actors, insieme a Sydney Sweeney. Nel corso della conversazione con la collega, Hawke ha riflettuto sulle difficoltà affrontate in passato dalla figlia Maya Hawke. L'attrice è una delle protagoniste della famosa serie televisiva di Netflix creata dai fratelli Duffer, Stranger Things, nel ruolo di Robin, e il padre ha confessato i propri rimpianti legati all'infanzia vissuta dalla figlia. I rimpianti di Ethan Hawke "Ci sono state molte cose della sua infanzia che sono state davvero, davvero difficili e complicate, e cose per cui provo dei rimpianti nei suoi confronti" . Movieplayer.it

