Maya Hawke rivela l’ironico consiglio di Uma Thurman per lavorare con Quentin Tarantino | Tieniti le scarpe

La star di Stranger Things ha fornito un divertente suggerimento a Amy Poehler nel caso volesse recitare in futuro in un film del regista di Pulp Fiction. Maya Hawke ha recitato per Quentin Tarantino in C'era una volta a. Hollywood e durante un'intervista nel podcast Good Hang di Amy Poehler, l'attrice ha approfondito quell'esperienza. Dal momento che anche sua madre, Uma Thurman, ha recitato in tre film di Tarantino, Poehler ha chiesto a Hawke se le avesse dato un consiglio su come lavorare con il regista. Il bizzarro consiglio di Uma Thurman a Maya Hawke "Tieniti le scarpe" ha risposto scherzando Hawke, facendo riferimento al presunto feticismo per i piedi del regista americano "Tienile addosso, tesoro" ha esclamato ridendo la star di Stranger Things, prima di rispondere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

