Matuzalém | A Napoli chiesi quando giocavamo con la Juve eravamo in Serie B e neanche lo sapevo

Francelino Matuzalém, ex calciatore brasiliano oggi 45enne, ha condiviso un ricordo legato alla sua esperienza a Napoli durante il periodo in Serie B. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha raccontato di aver chiesto ai suoi compagni quando avrebbero affrontato la Juventus, senza rendersi conto ancora del livello della squadra. Attualmente residente a Monterosi, vive con la famiglia, composta dalla compagna e dai cinque figli.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi Francelino Matuzalém 45 anni, regista col vizio della scivolata, oggi vive a Monterosi, fuori Roma, insieme alla compagna e ai 5 figli. Come arrivò in Europa? «La prima tappa fu il Napoli, estate 1999. Filippo Fusco mi vide giocare al Mondiale U20 col Brasile. C’era anche Ronaldinho, che già palleggiava con le arance. Avevo 19 anni. Dopo un paio di partite chiesi quando avremmo giocato contro Juve e Milan. Mi risposero “beh, magari il prossimo anno.”. Eravamo in Serie B e neanche lo sapevo». Come fu l’impatto con l’Italia? «Per un mese mangiai solo pizza e Coca Cola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

