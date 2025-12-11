Matuzalem | A Napoli non sapevo come muovermi

L'ex calciatore Matuzalem rivela le sue prime impressioni a Napoli, descrivendo le difficoltà di ambientarsi nella città. Con sincerità, racconta di aver affrontato le prime settimane senza conoscere bene i mezzi di trasporto e di aver trovato conforto nella tradizionale pizza e Coca-Cola. Un racconto di scoperta e adattamento in una delle città più vive d'Italia.

Matuzalem: “ A Napoli non sapevo come muovermi”. “Arrivai al Napoli e non sapevo come muovermi, ho mangiato pizza e Coca-Cola per un mese”.. Francelino Da Silva Matuzalem, noto semplicemente come Matuzalem, è stato uno dei giocatori che ha fatto a suo modo storia nel campionato italiano a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Nel nostro calcio ha militato in compagini anche importanti come Napoli, Piacenza, Brescia, Parma, Lazio, Genoa, Bologna, Verona prima di concludere la sua carriera al Monterosi. Nel mezzo tante altri esperienze all’estero che l’hanno resto molto conosciuto nel mondo.. Oggi Matuzalem si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Pro Football Podcast’ in cui ha percorso proprio le diverse tappe della sua carriera partendo proprio dalla prima squadra europea che lo accolse: il Napoli. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Matuzalem: “A Napoli non sapevo come muovermi”

“Per un mese ho mangiato solo pizza e Coca-Cola”. Francelino Da Silva Matuzalem è stato uno dei giocatori che ha fatto a suo modo storia nel campionato italiano a cavallo tra gli anni '90 e 2000. La rivelazione dei suoi anni a Napoli: https://fanpa.ge/RkRbK - facebook.com Vai su Facebook

Matuzalem: “Arrivai al Napoli e non sapevo come muovermi, ho mangiato pizza e Coca-Cola per un mese” - Matuzalem si è raccontato nel corso di un’intervista parlando anche della sua esperienza in Italia, nello specifico al Napoli: “Per un mese ho mangiato solo pizza e Coca- fanpage.it scrive