Matuzalem | Arrivai al Napoli e non sapevo come muovermi ho mangiato pizza e Coca-Cola per un mese

Matuzalem ripercorre i suoi primi giorni in Italia, in particolare al Napoli, rivelando le difficoltà di ambientarsi in un paese straniero. Con sincerità, l’ex calciatore ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua esperienza, tra cui un mese di pizza e Coca-Cola, offrendo uno sguardo autentico sulla fase di adattamento iniziale durante la sua carriera.

Matuzalem si è raccontato nel corso di un'intervista parlando anche della sua esperienza in Italia, nello specifico al Napoli: "Per un mese ho mangiato solo pizza e Coca-Cola". 🔗 Leggi su Fanpage.it