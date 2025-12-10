Matuzalem | Arrivai al Napoli e non sapevo come muovermi ho mangiato pizza e Coca-Cola per un mese

Fanpage.it | 10 dic 2025

Matuzalem ripercorre i suoi primi giorni in Italia, in particolare al Napoli, rivelando le difficoltà di ambientarsi in un paese straniero. Con sincerità, l’ex calciatore ha condiviso alcuni aneddoti sulla sua esperienza, tra cui un mese di pizza e Coca-Cola, offrendo uno sguardo autentico sulla fase di adattamento iniziale durante la sua carriera.

