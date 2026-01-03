Martina Colombari Alessandro e Achille Costacurta | la notte con i City Angels

Martina Colombari, Alessandro e Achille Costacurta hanno condiviso un'esperienza con i City Angels, volontari che operano a Milano per aiutare le persone in difficoltà. Costacurta ha descritto la notte trascorsa a bordo del bus degli Angeli, sottolineando l'importanza del loro lavoro. Questa testimonianza mette in luce l’impegno quotidiano di chi dedica tempo e energia al sostegno della comunità.

«I City Angels fanno qualcosa di eccezionale e chi vive a Milano lo sa bene» ha detto Costacurta raccontando la notte passata sul bus degli Angeli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

