Martina Colombari, Alessandro e Achille Costacurta hanno condiviso un'esperienza con i City Angels, volontari che operano a Milano per aiutare le persone in difficoltà. Costacurta ha descritto la notte trascorsa a bordo del bus degli Angeli, sottolineando l'importanza del loro lavoro. Questa testimonianza mette in luce l’impegno quotidiano di chi dedica tempo e energia al sostegno della comunità.

«I City Angels fanno qualcosa di eccezionale e chi vive a Milano lo sa bene» ha detto Costacurta raccontando la notte passata sul bus degli Angeli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Martina Colombari, Alessandro e Achille Costacurta: la notte con i City Angels

Leggi anche: Martina Colombari, il figlio Achille Costacurta ausiliario per City Angels: “Lo faccio volentieri”

Leggi anche: “Odio le feste. Se posso dare una mano quando gli altri festeggiano, lo faccio volentieri”: Achille Costacurta con Martina Colombari e il padre Billy tra i City Of Angels – VIDEO

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Martina Colombari, Alessandro e Achille Costacurta volontari nella notte di Capodanno a Milano; Martina Colombari e Costacurta servono oltre 600 pasti ai senzatetto con il figlio Achille; Martina Colombari, la rinascita con Checco Zalone in Buen Camino: “Ho ripensato a quella volta in cui Achille...; Costacurta: “Con Martina e Achille in strada per chi ha bisogno, ho visto nostro figlio felice”.

Martina Colombari, Alessandro e Achille Costacurta: la notte con i City Angels - «I City Angels fanno qualcosa di eccezionale e chi vive a Milano lo sa bene» ha detto Costacurta raccontando la notte passata sul bus degli Angeli ... vanityfair.it