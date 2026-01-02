Martina Colombari il figlio Achille Costacurta ausiliario per City Angels | Lo faccio volentieri

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari, ha deciso di dedicare il suo tempo a supportare la comunità, collaborando come ausiliario per City Angels. In un periodo di festività, ha scelto di contribuire attivamente, aiutando chi si trova in difficoltà. La sua scelta riflette un impegno sincero e disinteressato, dimostrando come anche i giovani possano fare la differenza nel sociale.

In queste Feste che volgono al termine, mentre molti di noi brindavano tra musica e feste affollate, Achille Costacurta ha scelto una strada diversa, da percorrere al fianco di chi ha più bisogno. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha infatti prestato servizio come ausiliario per i City Angels, l’associazione di volontariato che opera nelle strade delle città per offrire supporto a chi è più fragile. Una scelta raccontata con semplicità dallo stesso Achille sui social: “Come dico sempre, odio le feste. Quindi se posso dare una mano quando gli altri festeggiano, lo faccio volentieri!!!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

